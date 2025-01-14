Лавров: Трамп первым из западных лидеров признал вранье НАТО

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Избранный Президент США Дональд Трамп первым из западных лидеров признался в том, что в НАТО лгали России в вопросе нерасширения альянса на восток. Об этом сказал глава российскорго МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

«Трамп об этом сказал. Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», – заявил министр.

Лавров заявил, что в решениях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятых консенсусом на высшем уровне, сказано, что ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не имеет права претендовать на доминирование и ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

«НАТО занимался ровно тем, чего как раз обещал не делать», – считает глава российского МИД. Он добавил, что об этом же говорил и Трамп в своем большом интервью.

«Это использовалось как прикрытие, бумажка. А на самом деле НАТО вплотную двигался к нашим границам, нарушая договоренности», – заявил Лавров.

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