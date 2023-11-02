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Московский вуз займется разработкой чеченской «Джихад-машины»
Московский государственный технический университет им.Баумана займется разработкой конструкторской документации по «Джихад-машине». Производство легкой боевой машины для нужд участников СВО планируют начать в Чечне. Об этом со ссылкой на министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова сообщает ТАСС.
«В рамках выполнения поручения главы Чеченской Республики по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд СВО, так называемой „Джихад-машины“, подписано соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана», — поделился глава торгового ведомства.
О планах Чечни запустить производство «Джихад-машин» стало известно в январе этого года. Испытания боевых машин будут проводиться в Российском университете спецназа, а в дальнейшем на территории региона может развернуться крупный центр по ремонту и обслуживанию военной техники.
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