Московский вуз займется разработкой чеченской «Джихад-машины»

Московский государственный технический университет им.Баумана займется разработкой конструкторской документации по «Джихад-машине». Производство легкой боевой машины для нужд участников СВО планируют начать в Чечне. Об этом со ссылкой на министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова сообщает ТАСС.

«В рамках выполнения поручения главы Чеченской Республики по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд СВО, так называемой „Джихад-машины“, подписано соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана», — поделился глава торгового ведомства.

О планах Чечни запустить производство «Джихад-машин» стало известно в январе этого года. Испытания боевых машин будут проводиться в Российском университете спецназа, а в дальнейшем на территории региона может развернуться крупный центр по ремонту и обслуживанию военной техники.