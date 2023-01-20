В Чечне запустят производство «Джихад-машин» для военных целей

В Чеченской республике планируется запустить производство легковых военных автомобилей на заводе «Чеченавто», власти республики уже ведут переговоры на эту тему с Минпромторгом РФ. Называться такие авто будут «Джихад-машинами», передает ТАСС со ссылкой на источник в Правительстве региона. Отмечается, что испытания военных автомобилей проведут в Российском университете спецназа.

Вопрос запуска производства машин обсуждался, в частности, на рабочих встречах председателя Правительства региона Адама Хакимова с руководящим составом Минпромторга РФ, сообщил источник агентству. Он также отметил, что власти региона прорабатывают возможность создания в Чечне крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной.

«Учитывая важность наличия железной дороги для логистики, создание центра рассматривается на базе ООО «Чеченавто» или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный»», – приводит агентство слова источника.

Ранее власти республики уже заявляли о планах создать в этом году первый на юге России автомобильный кластер на базе «Чеченавто». На заводе уже собирают машины Lada Granta, а с прошлого года – новые модели «Газель-Некст».