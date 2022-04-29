news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
29 апреля 2022  10:47
Елена Саляхова

Московский суд оставил в СИЗО «звездочников» Finiko

news_top_970_100

Мещанский районный суд Москвы оставил под стражей «звездочников» финансовой пирамиды Finiko. Меру пресечения Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной суд продлил накануне, говорится на сайте суда.

Нуриева и Габдуллина просили суд выпустить их из СИЗО. Однако, суд удовлетворил ходатайство следствия – под стражей они пробудут до 7 августа.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Вахитовский районный суд Казани отправил «звездочников» Finiko в СИЗО.

Серия громких задержаний началась летом прошлого года, первым в руки оперативников попался основатель Finiko Кирилл Доронин.

Всех фигурантов дела этапировали в Москву. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

#финансовая пирамида #арест #московский суд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100