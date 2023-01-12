Москалькова заявила о возвращении с Украины всех российских гражданских моряков

Все гражданские российские моряки, которые находились на Украине с момента начала специальной военной операции, возвращены в РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю», — отметила она, выступая в Анкаре на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке».

При этом Москалькова пояснила, что такого результата удалось достичь благодаря взаимодействию между уполномоченными по правам человека двух стран.

«Именно [украинский омбудсмен Дмитрий] Лубинец послал своих сотрудников посетить наших моряков и предоставил мне реальную информацию об их положении», — уточнила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на встрече с Лубенцом в Турции Москалькова увидела прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к диалогу.