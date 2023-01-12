Москалькова заявила, что Украина готова к прагматичному диалогу

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что увидела на встрече в Турции прагматичный подход украинского омбудсмена и готовность к диалогу. При этом она призвала «не политизировать» переговоры, которые помогают решать гуманитарные вопросы.

Напомним, омбудсмен участвует в международной конференции «Будущее прав человека в XXI веке», где провела трехстороннюю встречу с уполномоченным по правам человека Турции Шерефом Малкочем и Украины Дмитрием Лубинцом.

«Украинская сторона подходит к обсуждению прагматично и готова к диалогу. У нас на сегодняшний день уже есть конкретные результаты и по поиску без вести пропавших и по взаимному возвращению детей в семьи. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Самое главное, чтобы он не был политизирован, а был основан на гуманитарных, правозащитных принципах», — цитирует Москалькову «Коммерсантъ».

Вопросы создания гумкоридора со своими коллегами она не обсуждала, объяснив это тем, что такие вопросы должны решаться на уровне оборонных ведомств двух стран. «Здесь очень важно не подменять государственные органы, а действовать слаженно», — подчеркнула она, добавив, что «все взаимно заинтересованы в продолжении контактов».