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Москалькова: Работа по возвращению бойцов из плена будет продолжена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после обмена пленными заявила, что Россия продолжит работу по возвращению военнослужащих на Родину. С таким заявлением она выступила в своем телеграм-канале.
Она поздравила родителей и близких 115 военнослужащих, участвовавших в обмене на территории Белоруссии.
«Большинство из них попали в плен в Курской области. Несмотря на то что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», — заявила Москалькова.
По ее словам, ежедневно поддерживалась связь с родственниками военнослужащих, им оказывалась необходимая помощь. Также работа велась совместно с международным комитетом Красного Креста.
Отдельно омбудсмен поблагодарила Президента России Владимира Путина, офицеров Минобороны и спецслужб.
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