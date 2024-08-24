Москалькова: Работа по возвращению бойцов из плена будет продолжена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после обмена пленными заявила, что Россия продолжит работу по возвращению военнослужащих на Родину. С таким заявлением она выступила в своем телеграм-канале.

Она поздравила родителей и близких 115 военнослужащих, участвовавших в обмене на территории Белоруссии.

«Большинство из них попали в плен в Курской области. Несмотря на то что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», — заявила Москалькова.

По ее словам, ежедневно поддерживалась связь с родственниками военнослужащих, им оказывалась необходимая помощь. Также работа велась совместно с международным комитетом Красного Креста.

Отдельно омбудсмен поблагодарила Президента России Владимира Путина, офицеров Минобороны и спецслужб.