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Глава Чечни признал, что его сын избил обвиняемого в сожжении Корана
Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление в своем телеграм-канале, в котором признал, что его сын Адам ранее избил обвиняемого в сожжении Священной книги мусульман Никиту Журавеля.
«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал он.
Ранее Кадыров писал об инциденте, что волна надругательства над Священным Кораном дошла и до России. Он обещал, что личность провокатора в ближайшее время будет установлена и он понесет заслуженное наказание.
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