Москалькова обратилась к ООН после обстрела украинскими военными больницы в ЛНР

28 января ВСУ совершили очередное тяжкое военное преступление — обстреляли больницу в Новоайдаре (ЛНР), в которой находились гражданские больные и раненые военнослужащие. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в своем телеграм-канале.

«В результате этой варварской акции погибли 14 человек, еще 24 получили увечья. Действия ВСУ грубо нарушили ст. 18 Женевской Конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. В ней чётко и недвусмысленно сказано: „Гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения“», — написала омбудсмен.

Она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный Комитет Красного Креста с требованием призвать украинские власти соблюдать Женевскую конвенцию. По ее мнению, «новый Нюрнберг даст суровую оценку и этому преступлению против человечности».

Ранее МИД России выпустил заявление, в котором назвал обстрел медучреждения тяжким военным преступлением киевского режима и его западных хозяев.