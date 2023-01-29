МИД: Отсутствие реакции на удар ВСУ по больнице в ЛНР подтверждает вовлеченность Запада

Преднамеренный обстрел действующих гражданских медучреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что 28 января ВСУ с помощью системы залпового огня «HIMARS» производства США и предоставляемой странами НАТО разведывательной информации нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. В результате обстрела погибли 14 человек, ещё 24 получили ранения разной степени тяжести.

«Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям», – заявили в МИД.

В заявлении отмечается, что акты криминального беспредела, творимые киевскими вооружёнными формированиями под эгидой Запада, не останутся без наказания. Их тщательно фиксируют.