«Мощные наставники научат главному»: депутат Рушан Мингазов о программе «Батырлар»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опытные наставники и мощные руководители программы поделятся своим опытом и многому научат. Таким мнением о программе «Батырлар. Герои Татарстана» поделился депутат Государственного Совета Республики Татарстан 7-го созыва Рушан Мингазов.

«Когда появилась региональная программа, мне очень захотелось принять участие в ней. Я подал заявку, прошел все этапы отбора и стал финалистом. Моим наставником стал заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрий Камалтынов», — рассказал Мингазов.

Он отметил, что уже в августе для всех участников стартует обучение и работа с наставниками.

«Очень надеюсь, что такие мощные руководители и опытные наставники многому научат, объяснят, поделятся ценными жизненными, трудовыми лайфхаками и опытом», — поделился ветеран СВО.

У Рушана Мингазова два высших образования, поэтому от программы он ждет нового материала и саморазвития.

«Я очень хочу попробовать себя в государственной власти. Хотел бы быть в кадровом резерве. Думаю, что смог бы возглавить какое-нибудь министерство», — поделился Мингазов.

Рушан Мингазов в 2020 году был избран депутатом Казанской городской думы. С начала СВО активно оказывал гуманитарную помощь казанским подразделениям, а в марте 2023 года добровольно подписал контракт с 21-й бригадой оперативного назначения и в должности рядового ушел на СВО.

«Контракт у меня продлился год и 10 месяцев. В январе прошлого года мне было присвоено звание лейтенант, должность — командир взвода. Я получил две госнаграды: Медаль за храбрость второй степени, Медаль Жукова и различные ведомственные награды», — рассказал ветеран СВО.

Напомним, что о запуске республиканской программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» 18 февраля объявил Раис РТ Рустам Минниханов. 30 марта завершился первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» – всего подано 1604 заявки. Большинство заявок – из Татарстана, но есть и 104 заявителя из 33 регионов РФ.