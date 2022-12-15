Мощность логистического терминала на станции Лагерная в Казани увеличена на 60%

ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в группу компаний «Дело») завершило реконструкцию собственного терминала на станции Лагерная в Казани. Его перерабатывающая мощность увеличилась на 60% — до 31 тыс. ДФЭ в год (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).

Реконструкция проводилась с 2020 по 2022 год, причем сам терминал в это время продолжал работать. В результате расширен фронт погрузки и выгрузки с увеличением вместимости с 11 до 52 условных вагонов, построена новая площадка для хранения контейнеров площадью 10 тыс. кв. метров, проведена модернизация подкранового пути и на 75 метров удлинена крановая площадка.

Капитальные вложения в инфраструктуру терминала за три года составили около 150 млн рублей. С учетом анализа динамики переработки контейнерных грузов будет проведен следующий этап модернизации — перерабатывающую мощность предполагает увеличить еще почти в полтора раза, до 47 тыс. ДФЭ в год.

Первый вице-президент «Трансконтейнера» Виктор Марков заметил, что увеличение мощности переработки и вместимости грузовых фронтов особенно актуально на фоне высокой заинтересованности клиентов компании в организации регулярных контейнерных поездов между различными регионами России, а также в экспортном и импортном сообщении.

«У татарстанского бизнеса сформирован запрос на сокращение стоимости логистики и сроков доставки товаров, что говорит о значительном потенциале всего региона с точки зрения организации контейнерной логистики в направлении морских портов», — в свою очередь отметил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что в своём послании Госсовету РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность развития контейнерных перевозок, которые он назвал резервом расширения рынков сбыта для бизнеса. К тому же реконструкция терминала на станции Лагерная позволит значительно повысить удобство и скорость доставки грузов не только для казанских предприятий, но и для компаний из других муниципалитетов республики.

В сентябре председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев и Президент РТ обсудили основные направления сотрудничества в транспортно-логистической сфере, уделив особое внимание организации контейнерных перевозок.

Терминал Лагерная расположен в Казани и специализируется на организации поездных сервисов в сообщении с регионами России (Уралом, Сибирью, Дальним Востоком) и Китаем. Среди основных номенклатур, обрабатываемых на терминале, — синтетические моющие средства, полиэтилен, поликарбонат, продукты пищевой промышленности, оборудование и техника, а также машинное масло и продукция для нефтехимического комплекса. Доля терминала в объеме погрузки всех контейнерных грузов региона составляет около 65%.



ПАО «ТрансКонтейнер» — лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 120 тыс. единиц вместимостью порядка 180 тыс. ДФЭ и 41 тыс. единиц фитинговых платформ. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Также «ТрансКонтейнеру» принадлежит 58,51% акций ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO), которое владеет 13 судами. Единственным акционером является группа компаний «Дело».