Минниханов и ГК «Дело» планируют вдвое сократить сроки доставки грузов в Татарстан

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с председателем совета директоров ГК «Дело» Сергеем Шишкаревым. Стороны обсудили шаги, необходимые для развития логистики в регионе, в том числе возможность организации регулярных контейнерных перевозок в РТ, перспективы развития ОЭЗ «Алабуга» и Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

По итогам встречи стороны договорились составить проект соглашения о сотрудничестве группы компаний «Дело» и Республики Татарстан. Документ предусмотрит повышение контейнеризации грузовой базы в РТ и организацию контейнерных перевозок. Также планируется создание совместной рабочей группы, которая изучит перспективы инвестиционной деятельности в ОЭЗ «Алабуга» и развитие в регионе мультимодальных контейнерных перевозок.

«В новых условиях необходимо искать новые формы взаимодействия. Важно налаживать новые логистические цепочки. С учетом нашего географического положения и объемов промышленного производства в регионе вопросы логистики для нас становятся первостепенными», — подчеркнул Президент Татарстана.

Сергей Шишкарев добавил, что благодаря сотрудничеству с ГК «Дело» Татарстан может получить решения и технологии, которые позволят в полной мере раскрыть его промышленный и транспортно-логистический потенциал.

Так, эксперты группы полагают, что открытие регулярных контейнерных перевозок приведет к оптимизации логистики предприятий РТ на 15 — 25%, а также поможет сократить время доставки более чем в 2 раза.

Во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин, вице-президент ГК «Дело» Денис Богомолов, первый вице-президент ПАО «Трансконтейнер» Виктор Марков.