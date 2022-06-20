Мосгорсуд отклонил жалобу Meta* на решение о признании ее экстремистской организацией

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы корпорации Meta*, которая ранее была признана экстремистской и запрещена в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Апелляционную жалобу — оставить без удовлетворения, решение Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года — без изменения», — зачитал вердикт судья Александр Пономарев.

Соответственно, запрет деятельности в России компании Meta*, которой принадлежат заблокированные в стране социальные сети Facebook* и Instagram*, вступил в законную силу.

Представители Meta* в ходе прений настаивали, что решение суда первой инстанции необходимо отменить и прекратить производство по делу. Заинтересованное лицо — житель Перми Дмитрий Галицкий обратил внимание на то, что запрет затрагивает его права «как пользователя Facebook* с 2011 года».

В свою очередь представители Роскомнадзора и ФСБ отмечали, что работа Meta* на территории РФ должна быть запрещена и просили оставить решение суда первой инстанции в силе.

Экстремистской в России признана именно деятельность Meta* по распространению материалов, а использование сервисов Meta* не запрещается, несмотря на их блокировку. Кроме того, никакие ограничения не затрагивают работу мессенджера WhatsApp.

* Деятельность корпорации Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская. Это произошло после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.