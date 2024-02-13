Мосгорсуд отказался освободить Елену Блиновскую из СИЗО

Мосгорсуд отказался освободить блогера Елену Блиновскую из СИЗО, куда «королева марафонов» попала за несоблюдение условий домашнего ареста, передает РИА Новости.

Напомним, в конце января 2024 года Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил в СИЗО Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате 918 млн рублей налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей. Блогер нарушила условия избранного ей ранее домашнего ареста. Блиновская 23 декабря провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали более 15 человек. Среди гостей была свидетель по ее уголовному делу Виктория Асмолова, что стало нарушением меры пресечения.