Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую на три месяца в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате 918 млн рублей налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей, передает РИА Новости.

По данным агентства, блогер нарушила условия избранного ей ранее домашнего ареста. Блиновская 23 декабря провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовали более 15 человек. Среди гостей была свидетель по ее уголовному делу Виктория Асмолова, что стало нарушением меры пресечения.

Напомним, блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. По данным СК России, «королева марафонов» за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.