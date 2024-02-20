Мошенники рассылают фейковые сообщения в Telegram от имени Рифката Минниханова

Пользователям мессенджера Telegram приходят поддельные сообщения от имени президента Академии наук Республики Татарстан, директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Академии наук РТ.

«Если вы получили такое сообщение, не вступайте в переписку и не реагируйте ни на какие просьбы», – предупредили в учреждении.

В настоящее время проблему решают специалисты.