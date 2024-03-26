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Происшествия 26 марта 2024 12:54

Мошенники создали фейковый аккаунт главы Управления образования Казани

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Мошенники создали фейковый Telegram-аккаунт начальника Управления образования Казани Ирека Ризванова. Об этом чиновник сообщил на своей странице во «Вконтакте».

«Ни в коем случае не выполняйте просьбы, которые написаны не от моего имени и не с моего личного аккаунта», – отметил Ризванов.

Фото: скриншот со страницы Ирека Ризванова «Вконтакте»

Ранее мы рассказывали, что пользователям мессенджера Telegram приходят поддельные сообщения от имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева. Аферисты пишут с аккаунта главы района и просят поговорить с неким Виноградовым, который якобы является «безопасником Раиса РТ».

#фейки
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