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Происшествия 26 марта 2024 12:32

Мошенники рассылают фейковые сообщения в Telegram от имени мэра Зеленодольска

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Пользователям мессенджера Telegram приходят поддельные сообщения от имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева.

Аферисты пишут с аккаунта главы района и просят поговорить с неким Виноградовым, который якобы является «безопасником Раиса РТ».

«Очередной фейк. Будьте бдительны!», – отметил градоначальник.

Фото: t.me/mihailafanasev

#фейки
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