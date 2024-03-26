news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мошенники рассылают фейковые сообщения в Telegram от имени мэра Зеленодольска
Скопировать ссылку
Пользователям мессенджера Telegram приходят поддельные сообщения от имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева.
Аферисты пишут с аккаунта главы района и просят поговорить с неким Виноградовым, который якобы является «безопасником Раиса РТ».
«Очередной фейк. Будьте бдительны!», – отметил градоначальник.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2