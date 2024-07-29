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Общество 29 июля 2024 10:11

Мошенники снова рассылают фейковые сообщения в Telegram от имени главы Минземимущества РТ

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Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров предупредил, что мошенники рассылают от его имени в Telegram фейковые сообщения. Об этом министерство написало в своем телеграм-канале.

«Министр <...> сообщил, что от его имени в мессенджере Telegram снова с поддельного аккаунта идет рассылка. Это действия мошенников. Пожалуйста, будьте внимательны и не вступайте в диалог!» – cказано в сообщении.

Ранее в начале июля Азат Кадыров уже предупреждал о действиях мошенников и рекомендовал не вступать в беседу со злоумышленниками.

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