Мошенники снова рассылают фейковые сообщения в Telegram от имени главы Минземимущества РТ

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров предупредил, что мошенники рассылают от его имени в Telegram фейковые сообщения. Об этом министерство написало в своем телеграм-канале.

«Министр <...> сообщил, что от его имени в мессенджере Telegram снова с поддельного аккаунта идет рассылка. Это действия мошенников. Пожалуйста, будьте внимательны и не вступайте в диалог!» – cказано в сообщении.

Ранее в начале июля Азат Кадыров уже предупреждал о действиях мошенников и рекомендовал не вступать в беседу со злоумышленниками.