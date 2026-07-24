Мошенники предложили жительнице Казани бесплатное УЗИ сердца и украли ее деньги

Жительницу Казани обманули мошенники под предлогом бесплатного УЗИ сердца. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по Республике Татарстан Радис Юсупов.

«Аферисты позвонили пенсионерке из Казани и предложили ей бесплатно сделать УЗИ сердца. Для записи на прием они попросили назвать код из СМС. После действовали по уже отлаженной схеме: стали пугать ее, что она может быть обвинена в финансировании Украины. Чтобы доказать непричастность к преступлению, пенсионерке якобы надо было провести экспертизу своих сбережений, которые она хранила дома. Для проведения "экспертизы" наличные нужно было передать курьеру – выездному инкассатору», – рассказал сотрудник МВД.

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