Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарка на день рождения

Злоумышленники начали обманывать жителей России, предлагая доставку подарка на день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время беседы мошенники не раскрывают выбранной ими жертве имя «дарителя». Затем жертва получает «код посылки», и преступники просят назвать его, якобы «для сверки», чтобы получить доступ к личным данным.

Прежде злоумышленники уже использовали аналогичные схемы, представляясь россиянам во время звонков доставщиками букетов и заказов из магазинов.

В компании Angara Security рассказали, что мошенники обновили свою схему с помощью фейковой курьерской доставки. Теперь они, как правило, утверждают, что дарителем является родственник получателя.

Сотрудники сервисов доставки никогда не станут заранее по телефону запрашивать код из SMS-сообщения, подчеркнули в компании.

Соответственно, при реализации такого сценария необходимо тут же прерывать разговор, а затем уточнять информацию по официальному номеру службы доставки или магазина.