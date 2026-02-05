В МВД предупредили, что мошенники крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов

Под предлогом оплаты онлайн-занятия мошенники запрашивают реквизиты карт у онлайн-репетиторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники, выдавая себя за потенциальных клиентов, находят репетиторов и договариваются о занятиях. Под предлогом оплаты занятия или «возврата излишней суммы» мошенники запрашивают реквизиты банковской карты», – отмечают в ведомстве.

При этом мошенники могут ссылаться на нахождение за границей и связанные с этим трудности перевода денег.