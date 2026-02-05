news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 февраля 2026 10:37

В МВД предупредили, что мошенники крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов

Читайте нас в
Телеграм

Под предлогом оплаты онлайн-занятия мошенники запрашивают реквизиты карт у онлайн-репетиторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники, выдавая себя за потенциальных клиентов, находят репетиторов и договариваются о занятиях. Под предлогом оплаты занятия или «возврата излишней суммы» мошенники запрашивают реквизиты банковской карты», – отмечают в ведомстве.

При этом мошенники могут ссылаться на нахождение за границей и связанные с этим трудности перевода денег.

#мошенники в интернете
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

Фарид Мухаметшин поздравил Аняса Гиматдинова с 90-летием

4 февраля 2026
Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

Олег Морозов открыл в Новошешминском районе РТ памятные доски в честь погибших бойцов

4 февраля 2026