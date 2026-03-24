Мошенники лишили наследства студента из Казани – он отдал им 2 млн рублей

22-летний студент одного из ведущих вузов республики поверил, что ему позвонили из ФСБ, и попался на уловки мошенников. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«Мошенники сообщили, что от его имени производятся несанкционированные операции и деньги с его счета переводят на счета украинских террористов. Они предложили ему обезопасить свой банковский счет – для этого нужно было снять наличные и передать курьерам», – рассказывает Радис Юсупов.

Молодой человек выполнил эту процедуру несколько раз. К нему каждый раз приезжали курьеры мошенников, которых он принимал за сотрудников ФСБ. В один день к нему приехали дважды.

«На счету у студента хранились 6 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 1 миллион рублей. Это были деньги, которые он получил в наследство», – отметил сотрудник МВД.

