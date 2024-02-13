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Мосбиржа прокомментировала остановку торгов на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке остановили из-за аппаратной ошибки основного сервера, сообщили в Мосбирже.
«По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа», - объяснили инвесторам.
Также в торговой площадке уточнили, что возобновление торгов на фондовом рынке было запланировано на 15:45. При этом торги на остальных рынках Московской биржи (срочном, валютном, рынке драгоценных металлов, включая депозитно-кредитные операции на денежном рынке) тоже можно проводить в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в 13:58 Мосбиржа остановила торги на фондовом рынке.
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