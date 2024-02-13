Мосбиржа прокомментировала остановку торгов на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке остановили из-за аппаратной ошибки основного сервера, сообщили в Мосбирже.

«По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа», - объяснили инвесторам.

Также в торговой площадке уточнили, что возобновление торгов на фондовом рынке было запланировано на 15:45. При этом торги на остальных рынках Московской биржи (срочном, валютном, рынке драгоценных металлов, включая депозитно-кредитные операции на денежном рынке) тоже можно проводить в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в 13:58 Мосбиржа остановила торги на фондовом рынке.