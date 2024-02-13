Мосбиржа: Торги на фондовом рынке приостановлены

Московская биржа временно приостановила торги на фондовом рынке.

Как сообщили в пресс-службе торговой площадки, торги остановили в 13:58 13 февраля. О том, когда возобновят торги, сообщат дополнительно, говорится в тексте, опубликованном на портале Мосбирже.

Ранее Мосбиржа сообщала, что 13 и 14 февраля 2024 года на тестовом контуре фондового и валютного рынков будут вести техработы, связанные с обновлением торговой системы.

«Возможна временная потеря доступа к тестовым системам, будут отключены сервисы WebAPI. Также не будут сохранены заявки и сделки, заключенные в день обновления», – предупреждали в сообщении.

Как позже уточнили на сайте площадки, «возобновление работоспособности торговой системы фондового рынка продолжается».