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Мосбиржа: Торги на фондовом рынке приостановлены
Московская биржа временно приостановила торги на фондовом рынке.
Как сообщили в пресс-службе торговой площадки, торги остановили в 13:58 13 февраля. О том, когда возобновят торги, сообщат дополнительно, говорится в тексте, опубликованном на портале Мосбирже.
Ранее Мосбиржа сообщала, что 13 и 14 февраля 2024 года на тестовом контуре фондового и валютного рынков будут вести техработы, связанные с обновлением торговой системы.
«Возможна временная потеря доступа к тестовым системам, будут отключены сервисы WebAPI. Также не будут сохранены заявки и сделки, заключенные в день обновления», – предупреждали в сообщении.
Как позже уточнили на сайте площадки, «возобновление работоспособности торговой системы фондового рынка продолжается».
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