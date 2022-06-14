Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком

Мосбиржа временно прекратила проводить торги швейцарским франком на валютном рынке. Об этом сообщает торговая площадка.

«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам „швейцарский франк — российский рубль“ (CHFRUB) и „доллар США — швейцарский франк“ (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах», — сказано в сообщении.

Приостановка связана с трудностями, возникшими при проведении расчетов в швейцарском франке. Участники торгов и финансовая инфраструктура сталкиваются с такими затруднениями в следствие принятия Швейцарией ограничительных мер с 10 июня.

В сообщении биржи отмечается, что обязательства по ранее заключенным сделкам будут исполняться в обычном режиме, но может увеличиться срок зачисления швейцарских франков на клиентские счета.

Напомним, 10 июня Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций Евросоюза, включая и частичное эмбарго на поставки нефти из РФ.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.