Мосбиржа откроет торги армянским драмом, узбекским сумом и южноафриканским рэндом

Мосбиржа 27 июня откроет торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом на валютном рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

В сообщении отмечается, что новые валюты позволят расширить торговые возможности профессиональных участников рынка и их клиентов.

Так, будут доступны инструменты спот и своп по следующим парам:

• южноафриканский рэнд — российский рубль (ZAR/RUB);

• доллар США — южноафриканский рэнд (USD/ZAR);

• армянский драм — российский рубль (AMD/RUB);

• доллар США — армянский драм (USD/AMD);

• узбекский сум — российский рубль (UZS/RUB).

Ранее сообщалось, что Мосбиржа временно прекратила проводить торги швейцарским франком.