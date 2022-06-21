Мосбиржа откроет торги армянским драмом, узбекским сумом и южноафриканским рэндом
Мосбиржа 27 июня откроет торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом на валютном рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
В сообщении отмечается, что новые валюты позволят расширить торговые возможности профессиональных участников рынка и их клиентов.
Так, будут доступны инструменты спот и своп по следующим парам:
• южноафриканский рэнд — российский рубль (ZAR/RUB);
• доллар США — южноафриканский рэнд (USD/ZAR);
• армянский драм — российский рубль (AMD/RUB);
• доллар США — армянский драм (USD/AMD);
• узбекский сум — российский рубль (UZS/RUB).
Ранее сообщалось, что Мосбиржа временно прекратила проводить торги швейцарским франком.