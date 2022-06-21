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Экономика
21 июня 2022  02:18

Мосбиржа откроет торги армянским драмом, узбекским сумом и южноафриканским рэндом

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Мосбиржа 27 июня откроет торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом на валютном рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки. 

В сообщении отмечается, что новые валюты позволят расширить торговые возможности профессиональных участников рынка и их клиентов.

Так, будут доступны инструменты спот и своп по следующим парам:

•    южноафриканский рэнд — российский рубль (ZAR/RUB);
•    доллар США — южноафриканский рэнд (USD/ZAR);
•    армянский драм — российский рубль (AMD/RUB);
•    доллар США — армянский драм (USD/AMD);
•    узбекский сум — российский рубль (UZS/RUB).

Ранее сообщалось, что Мосбиржа временно прекратила проводить торги швейцарским франком.

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