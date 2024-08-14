Мосбиржа анонсировала возобновление торгов на фондовом рынке

Мосбиржа возобновит приостановленные в 16.18 по московскому времени торги на фондовом рынке в 17.30. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Причиной временной приостановки торгов названа программная ошибка, из-за которой для участников оказалось невозможным подключение к большей части серверов доступа. Ошибка «заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа», уточнили в пресс-службе биржи.

Теперь ошибка устранена, система готова к снятию заявок и подключению участников. Торги на срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке всё это время проводятся в штатном режиме.

Ранее Министерство финансов США продлило лицензии на проведение транзакций с Мосбиржей, Национальным клиринговым и Национальным расчетным депозитарием до 12 октября. Ограничительные меры против этих трех организаций были введены Штатами 12 июня.