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Экономика 14 августа 2024 16:36

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке без объяснения причин

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Мосбиржа с 16.18 по московскому времени приостановила торги на фондовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

Биржа не стала уточнять причины приостановки торгов. О времени их возобновления площадка пообещала сообщить дополнительно.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов продлило лицензии на проведение транзакций с Мосбиржей, Национальным клиринговым и Национальным расчетным депозитарием до 12 октября. Три эти организации попали под американские рестрикции 12 июня.

#Московская биржа
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