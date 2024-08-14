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Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке без объяснения причин
Мосбиржа с 16.18 по московскому времени приостановила торги на фондовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба площадки.
Биржа не стала уточнять причины приостановки торгов. О времени их возобновления площадка пообещала сообщить дополнительно.
Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов продлило лицензии на проведение транзакций с Мосбиржей, Национальным клиринговым и Национальным расчетным депозитарием до 12 октября. Три эти организации попали под американские рестрикции 12 июня.
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