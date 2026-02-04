Морпехам в зоне СВО из Нижнекамска отправят посылки с одеждой и топливом

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Представитель таджикского общества Далер Кабиров передал военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, гуманитарную помощь на сумму 180 тысяч рублей.

Груз включает 100 пар носков, 60 коробок с зимней обувью, столько же перчаток и нижнего белья, а также топливо для газовых горелок и матрасы. В ближайшее время посылки отправят морпехам, находящимся в зоне проведения СВО.

Как сообщил директор Дома дружбы народов Васил Хафизов, таджики отличаются систематическим подходом к помощи.

«Представители разных национальностей помогают, но таджики отличаются тем, что ежеквартально собирают. У нас вот в конце февраля готовится машина, полную машину мы отправляем в зону СВО», – отметил он.

Сам Далер Кабиров отказался давать интервью, подчеркнув, что для него главное – чтобы помощь дошла до адресата. Начальник штаба общественного движения «Юнармия» Ильнар Камалов отметил, что даже небольшая поддержка имеет большое значение.

«Приятна любая помощь, даже вот чуть-чуть, а тут такая куча обуви, это же не только в берцах ходить. Чем легче обувь, тем передвигаться нашим парням быстрее будет, легче», – сказал он.

«На примере предпринимателя Далера я скажу такие слова, что нашу общую победу приближаем мы все вместе, и любая помощь, в принципе, посильна», – добавил он.

Все посылки переданы в пункт группы «Добрые сердца» на улице Химиков, 72Б. Отправка гуманитарной помощи в зону СВО состоится сегодня.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

