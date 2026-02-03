«Пока мы нужны бойцам, будем работать»: в Нижнекамске сплели 2000-ю маскировочную сеть
Сегодня в Нижнекамске волонтеры группы «Покров» завершили работу над юбилейной, двухтысячной маскировочной сетью. Женщины помогают фронту с самого первого дня специальной военной операции и работают практически без выходных.
Очередная сеть уже в ближайшие дни отправится нашим бойцам на передовую.
Последние штрихи – и юбилейная сеть готова. Это зимний вариант размером три на шесть метров. В группе «Покров» рассказывают: начинали с небольших объемов, но со временем научились работать быстрее и слаженнее.
«Сначала было меньше сетей, а теперь мы уже научились быстро плести. В среднем где-то мы плетем пять сетей за одни сутки. Один рулон уходит за два с половиной дня. На неделю нам нужно два рулона – быстро уходит», – говорит волонтер группы «Покров» Фарида Нигматзянова.
За три года работы волонтеры изготовили тысячи маскировочных сетей. Женщины даже подсчитали: если выложить все их изделия в один ряд, получится около 36 тысяч квадратных метров маскировки. Вместе с сетями на передовую отправляют и небольшие, но важные подарки – связанные своими руками носки и письма от детей.
Сети здесь делают самые разные – под сезон, под местность, любых размеров и цветов. По словам волонтеров, процесс давно отлажен и напоминает работу настоящей фабрики.
«Резать надо, все делать надо – сетки вешать и плести надо. Это командная работа. Когда дружно работаешь, то и работа спорится, все хорошо у нас тогда получается. Мы все пожилые люди, нам радостно, что мы столько сделали, столько смогли. Надеемся, что это все поможет солдатам нашим. Они вернутся живые и здоровые. Кого-то от пули спасет, кого-то от дронов укроет», – говорит волонтер группы «Покров» Людмила Руженская.
Работают волонтеры ежедневно, по сменам. Такой график позволяет держать высокий темп изготовления крайне нужных на передовой средств маскировки.
«С девяти работаем до шести. В каждой смене по 13–14 человек приходят. Иногда больше, иногда меньше. Это костяк, которые, хоть и устали, все равно ходят. Хочу сказать, что мы хотим работать до победного конца. Пока мы нужны нашим бойцам, пока они нуждаются в нашей помощи – будем работать», – отмечает Фарида Нигматзянова.
Сразу после упаковки юбилейной, двухтысячной сети женщины приступили к изготовлению следующих. В волонтерском центре говорят: лишних рук здесь не бывает, и новым помощникам всегда рады.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.