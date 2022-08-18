Морозов рассказал, когда КХЛ определится с новым форматом плей-офф Кубка Гагарина

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, когда будет принято решение по системе розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина.

«Провели встречу с Федерацией хоккея России. На данный момент определенного решения по вопросу плей-офф КХЛ нет. Мы хотим начать сезон так, чтобы клубы были в курсе регламента. Если что-то произойдет, то, возможно, что-то и затянется. Но ориентируемся до середины сентября», – цитирует Морозова «Р-Спорт».

Напомним, старт нового сезона КХЛ запланирован на 1 сентября. В матче открытия сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Ранее президент КХЛ Морозов отрицательно отреагировал на внедрение Fan ID в хоккее.