Морозов предложил готовить муниципальных управленцев по образцу «школы губернаторов»

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Опыт Высшей школы государственного управления РАНХиГС, так называемой «школы губернаторов», 50 выпускников которой стали руководителями регионов, необходимо распространить на подготовку муниципальных чиновников. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов (комментарии татарстанских экспертов, посвященные обучению государственных служащих, размещены на сайте «Экспертного клуба»).

«<…> хотел бы отметить важность запуска подобной школы для муниципалитетов и районных администраций субъектов [Федерации]. Именно там сосредотачиваются основные проблемы, с которыми сталкиваются рядовые граждане. Именно на уровне муниципалитета формируется диалог между гражданином и властью. Поэтому подготовка профессиональных муниципальных управленцев — ключ к эффективному развитию городов, районов и регионов страны», — подчеркнул парламентарий.

При этом, по мнению Морозова, государственные управленцы новой формации «должны отвечать требованиям четырех „С“». Это служение (служение Отечеству, защита национальных интересов), системность (системное мышление и системный подход к решению поставленных задач), стратегия (стратегическое планирование) и саморазвитие (самосовершенствование знаний, умений, навыков, качеств и компетенций), объяснил он.

Кроме того, депутат Госдумы от Татарстана счел дополнительными базовыми требованиями к подготовке государственных чиновников «формирование у них осознания принадлежности к российскому обществу, развитие чувства гражданственности, а также адекватного, правильного отношения к истории своего Отечества, к собственной стране, к сегодняшним общественно политическим вызовам, процессам и институтам в контексте обеспечения национальной безопасности».

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков в свою очередь обратил внимание на то, что проведение специальной военной операции на Украине вызвало заметные изменения в российских политических и экономических элитах.

«Новые элиты формируются на наших глазах», — выразил уверенность аналитик, добавив, что «готовность служить народу и Родине — это главные принципы современных руководителей федерального и регионального уровней». Готовить же госслужащих он посоветовал готовить из людей с жизненным опытом и социальным капиталом — например, из участников спецоперации.

Вместе с тем Большаков убежден, что перед получением управленческой подготовки претенденты должны получить образование в классических университетах, а «конкурсные отборы на должность должны стать нормой жизни для истеблишмента». Таким образом, конфликтолог убежден, что госслужащие должны отвечать множеству требований, не всем из которых они отвечают сейчас.

Кандидат экономических наук, доцент КФУ Мунир Гафиятуллин предпочел сосредоточиться на общих принципах, актуальных при подготовке чиновников. «Так называемое „взращивание“ современных управленцев — важнейший драйвер социально-экономического роста во всех странах, а сейчас на первом месте стоит [то], что государственные управленцы несомненно должны быть патриотами своей страны, показывать пример преданности общему делу, человечности, жить интересами своих граждан», — пояснил он.

«<…> непрерывное профессиональное развитие служащих сегодня является необходимостью, так как в условиях постоянного изменяющегося мира нужно поддерживать свои компетенции в актуальном состоянии», — напомнил экономист.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российский лидер Владимир Путин встретился с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.