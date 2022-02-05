Морозов не хочет доигрывать регулярный чемпионат КХЛ

КХЛ предлагает не доигрывать регулярный чемпионат и определить участников плей-офф и «сетку» Кубка Гагарина в соответствии с процентом побед на момент приостановки чемпионата. Об этом сегодня заявил президент КХЛ Алексей Морозов в эфире Первого канала.

По его словам, структура чемпионата КХЛ изначально учитывала проведение Олимпийских игр и необходимость сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавирусной инфекции.

«Мы все будем болеть за наших ребят на главных играх четырёхлетия. КХЛ постаралась сделать всё возможное для того, чтобы игроки, выступающие за 10 сборных — а это 120 человек из 22 клубов КХЛ, — смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну», - заявил Морозов.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» в большом материале рассказала о последствиях подобных решений КХЛ для российского хоккея.