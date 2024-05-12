Морозов: Мы обеспечили эффективность обсуждения кандидатур на посты в Правительстве

Олег Морозов и Дмитрий Григоренко

Фото: пресс-служба Олега Морозова

Депутат Государственной Думы от Татарстана, председатель Комитета ГД по контролю Олег Морозов прокомментировал обсуждение в нижней палате Федерального Собрания кандидатур на посты министров и вице-премьеров. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«Мы решали самую главную задачу — обеспечить максимальную эффективность и публичность процесса обсуждения кандидатур, а также максимальное участие депутатского корпуса в этом процессе», — заметил депутат.

Фото: пресс-служба Олега Морозова

«В ходе заседаний каждый кандидат представил свою программу, члены комитетов и представители фракций смогли задать ему вопросы, пообщаться с претендентом на должность в Кабмине», — пояснил он.

«Сейчас мы прошли первый этап, и все ответственные комитеты вынесли свое решение, они готовят проект постановления, который будет докладываться на пленарных заседаниях в понедельник и во вторник», — добавил Морозов.

В частности, на расширенном заседании Комитета Госдумы по контролю состоялось обсуждение кандидатуры Дмитрия Григоренко на должность вице-премьера — руководителя Аппарата Правительства РФ.

Фото: пресс-служба Олега Морозова

«В заседании приняли участие депутаты профильных комитетов и представители всех фракций в Государственной Думе. Тем самым была обеспечена максимальная легитимность данной процедуры, ее представительность. Комитет поддержал кандидатуру Дмитрия Григоренко», — отметил Олег Морозов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что все кандидаты на посты вице-премьеров и министров в новом Правительстве России получили поддержку в ходе заседаний комитетов Государственной Думы.