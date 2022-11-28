Морозная погода задержится в Татарстане до выходных

Умеренно морозная погода сохранится в Татарстане вплоть до выходных. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ночь на среду, 30 ноября, осадки маловероятны, однако днем по территории республики пройдет атмосферный фронт. Местами, преимущественно на востоке региона, вероятен небольшой снег. Температура воздуха составит от -13 до -18 градусов ночью и от -7 до -12 — днем.

В ночь перед первым днем зимы местами еще будет идти небольшой снег, однако уже в светлое время суток 1 декабря вероятность осадков невелика. В ночные часы четверга ожидается от -12 до -17 градусов, а в дневные потеплеет до всё тех же -7, -12, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 2 декабря, вероятность осадков останется небольшой, но в субботу, 3-го числа, из-за близости атмосферного фронта в отдельных районах возможен небольшой снег. В темное время суток столбики термометров будут опускаться до -11, -16 градусов, при прояснениях — до -19. В светлое время суток воздух будет прогреваться до 7–12 градусов ниже нуля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане 29 ноября ожидается до 21 градуса мороза, местами опустится туман.