В Татарстане ожидается до 21 градуса мороза, местами вероятен туман

Завтра, 29 ноября, погоду на территории Татарстана по-прежнему будет определять антициклон. Температурный фон еще немного понизится, информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

В ночные и утренние часы местами по региону опустится туман. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по Татарстану составит от 11 до 16 градусов мороза, при прояснениях — до -21 (в Казани — от -13 до -15, при прояснениях — до -17). Днем воздух прогреется до 8–13 градусов ниже нуля (в столице республики — до -8, -10).