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Ру Тат
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Политика
23 декабря 2022  11:00

Марочко сообщил о перебросе инженерных подразделений ВСУ на краснолиманское направление

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Командование ВСУ перебрасывает на краснолиманское направление  инженерные подразделения. Киев усиливает их бронированной техникой и самоходными установками. Об этом РИА Новости рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства», — рассказал он, ссылаясь на разведданные.

Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля. Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны каждый день проводит брифинги по теме спецоперации, чтобы подробно докладывать обществу о ходе боевых действий.

#спецоперация на Украине #политика #ЛНР
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