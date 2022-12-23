Марочко сообщил о перебросе инженерных подразделений ВСУ на краснолиманское направление

Командование ВСУ перебрасывает на краснолиманское направление инженерные подразделения. Киев усиливает их бронированной техникой и самоходными установками. Об этом РИА Новости рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства», — рассказал он, ссылаясь на разведданные.

Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля. Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны каждый день проводит брифинги по теме спецоперации, чтобы подробно докладывать обществу о ходе боевых действий.