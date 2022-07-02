Мордовия передала символ Сабантуя «Тулпар ат» Астраханской области

XIII Всероссийский сельский Сабантуй состоится 20 мая 2023 года в Астраханской области. Символ Сабантуя «Тулпар ат» вручил сегодня глава Республики Мордовия Артем Здунов вице-губернатору Астраханской области — руководителю администрации губернатора Павлу Паутову.

«Позвольте от имени 147 национальностей, населяющих Астраханскую область, и по поручению губернатора Игоря Бабушкина приветствовать вас на этом празднике. Масштабно, ярко, красочно Мордовия празднует Сабантуй! Сегодня перед лицом новой внешней угрозы единого многонационального народа Российской Федерации, защищающего свою землю, гражданский мир, национальное единство, Сабантуй — это наш общий праздник! Такой же радостный, яркий, открытый, как родовая молитва, Белая береза, Масленица. Для нас огромная честь принять эстафету и пригласить всех 20 мая 2023 года на гостеприимную Астраханскую землю», — сказал Павел Паутов.

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что сегодня счастливый день в жизни жителей республики, так как такое масштабное мероприятие проходит в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, объявленном Президентом России Владимиром Путиным.

«Также это Год, когда празднуется 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, и нам доверено провести Всероссийский сельский Сабантуй. Это праздник очень веселый, вы хорошо трудились, теперь есть возможность отдохнуть, позаниматься спортом, посоревноваться на благодатной мордовской земле. Такие праздники — это праздники единения нашей дружбы. Вообще, это большое счастье, когда приезжают наставники, учителя, смотрят и советуют, потому что нам многому еще надо учиться. А, самое главное, что вместе мы трудолюбивый народ и все у нас получится!» — отметил Здунов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РТ Рустам Минниханов открыл Всероссийский Сабантуй в Мордовии.