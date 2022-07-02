«Прекрасное место, прекрасные люди»: Минниханов открыл Всероссийский Сабантуй в Мордовии

Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников и гостей XII Всероссийского сельского Сабантуя, который сегодня проходит в селе Аксеново Лямбирского района Мордовии. Руководитель республики обратился к присутствующим на двух языках — русском и татарском.

«Сабантуй — красивый праздник! Сегодня он празднуется в 50 регионах России, в 35 странах. У вас Сабантуй организован масштабно — так только в Казани может пройти. Я искренне благодарен вам, Артем Алексеевич (Здунов — глава Республики Мордовия — прим. ред), коллегам, которые приехали помогать из Казани, Кукморскому району. Прекрасно организованный Сабантуй, прекрасное место, а, самое главное, — прекрасные люди! Я хотел бы всех вас поздравить с этим праздником и пожелать всем нам красиво провести этот Сабантуй. С праздником! Бэйрэм бэлен!» — поздравил Президент.

Всероссийский праздник плуга-2022 проходит в течение двух дней на двух площадках в Мордовии. 1 июля в селе Лямбирь состоялся большой концерт творческих коллективов Мордовии и Татарстана.

На сцену вышли народный артист РБ и РТ Айдар Галимов, народная артистка РТ, многократная обладательница премий «Алтын Барс», «Болгар радиосы» Зайнап Фахретдинова, заслуженная артистка РТ Алина Шарипзянова, народный артист РТ Вил Усманов, «серебряный голос Татарстана» Рустам Закиров, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, ансамбль танца «Казань» и многие другие.

Основные мероприятия развернулись сегодня в селе Аксеново, где компактно проживают татары Мордовии. Всероссийский Сабантуй начался с театрализованного пролога, изображающего татарские народные игры. Во второй части зрителям было представлено театрализованное выступление, отражающее историю принятия ислама Волжской Булгарией. Третья часть пролога была посвящена истории татар Мордовии. Ведущие праздника упомянули имена великих татарских деятелей, поэтов, писателей, военачальников, спортсменов — Хади Такташа, Шарифа Камала, Абдурахамана Абсалямова, Шамиля Тарпищева, адмирала Федора Ушакова, Михаила Девятаева — все они являются уроженцами мордовской земли. Затем весь майдан исполнил татарскую народную песню «Туган тел».

Гостей с самого утра ждали разнообразные площадки: этнодеревня, трактор-шоу, контактный зоопарк, батуты, аттракционы, выставки, татарский базар, фестивали песенного и танцевального творчества, а также локация для спортивных состязаний и игр. Самое крупное татарское подворье организовал Кукморский муниципальный район РТ. Он занял площадь размером 60×40 метров. Здесь гости могли познакомиться с татарскими национальными обрядами, традициями, бытом, ремеслами.