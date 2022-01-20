Момент столкновения легковушки с бензовозом на трассе в РТ записал видеорегистратор

В распоряжении ИА «Татар-информ» попало видео с регистратора, на котором виден момент ДТП легковушки и бензовоза на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск.

На кадрах видно, как легковой автомобиль пытается обогнать большегруз, однако машину заносит и выкидывает на встречку прямо под колеса бензовоза. От мощного удара легковушку откидывает на еще один грузовик.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что смертельное ДТП произошло сегодня рано утром на трассе Челны – Альметьевск. Здесь под бензовоз влетела легковушка Hyundai. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Водитель легковушки погиб на месте.