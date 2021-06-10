Момент спасения тонувших в Шишкинских прудах девочек попал на видео

В распоряжении ИА «Татар-информ» появился ролик, записанный на камеру видеонаблюдения, на который попал момент спасения тонувших в Шишкинских прудах девочек.

На ролике видно, как сотрудник полиции, увидев двух тонущих девочек, сразу побежал спасать их. Сбросив с себя одежду, он нырнул в пруд и вытащил детей на поверхность.

В скором времени на место происшествия подъехала бригада скорой помощи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Елабуге майор полиции с племянником спасли тонущих в пруду девочек.