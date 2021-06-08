В Елабуге майор полиции с племянником спасли тонущих в пруду девочек

Майор полиции Ленар Давлетшин накануне вечером спас двух девочек сестер 10 и 8 лет, которые тонули в Шишкинском пруду под Елабугой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сам Ленар живет в Альметьевске, в Елабуге оказался случайно – он вез туда племянника-студента. Они решили погулять по городу и осмотреть достопримечательности.

«Под вечер решили прогуляться по парку возле тех самых Шишкинских прудов. В парке практически никого не было, метрах в 300 от нас резвились дети на берегу – те самые девочки. Вдруг одна из них оказалась в воде, вторая попыталась помочь сестренке и тоже соскользнула в воду», – рассказывает майор полиции.

Ленар с племянником сразу побежали на помощь. В этот момент одна из девочек уже начала уходить под воду. Майор полиции быстро нашел ребенка, подхватил за руку и доплыл к берегу, где ему помог племянник. После этого сотрудник полиции сразу поплыл за второй девочкой.

«Девочки были в шоковом состоянии и, конечно, напуганы. К счастью, они только нахлебались этой болотной водой. Лица их были в иле, но дышали они сами. Мы вызвали скорую помощь и передали детей медикам. Какое же это чудо! Слава Богу, что мы оказались в этом месте и в это время! Наверное, любой поступил бы так же, как мы», – рассказывал Ленар.

В полиции Ленар Давлетшин работает с 1999 года, награжден различными боевыми наградами, в том числе за участие в контртеррористических операциях. Майор полиции женат и воспитывает двох детей.

Спасенных девочек на днях выпишут из больницы. У них небольшая степень переохлаждения.