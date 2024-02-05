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Происшествия 5 февраля 2024 08:56

Момент смертельного наезда на пешехода в Казани попал на видео

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Госавтоинспекция Казани опубликовала видео смертельного наезда на пешехода на улице Ибрагимова.

Напомним, смертельное ДТП произошло накануне недалеко от ТРК «Тандем». 41-летний мужчина переходил дорогу на зеленый свет. В этот момент водитель Porsche, пролетев на красный, сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Собранные материалы сформированы для передачи в ГСУ МВД по РТ для принятия процессуального решения.

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