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Момент смертельного наезда на пешехода в Казани попал на видео
Госавтоинспекция Казани опубликовала видео смертельного наезда на пешехода на улице Ибрагимова.
Напомним, смертельное ДТП произошло накануне недалеко от ТРК «Тандем». 41-летний мужчина переходил дорогу на зеленый свет. В этот момент водитель Porsche, пролетев на красный, сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
Собранные материалы сформированы для передачи в ГСУ МВД по РТ для принятия процессуального решения.
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