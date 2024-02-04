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Происшествия 4 февраля 2024 20:50

На Ибрагимова в Казани Porsche насмерть сбил пешехода

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В Казани на улице Ибрагимова пешеход попал под колеса автомобиля и скончался от полученных травм. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель Porsche не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: © ГИБДД РТ

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