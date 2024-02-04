На Ибрагимова в Казани Porsche насмерть сбил пешехода

В Казани на улице Ибрагимова пешеход попал под колеса автомобиля и скончался от полученных травм. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель Porsche не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.