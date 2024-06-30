Момент смертельного ДТП в Тукаевском районе попал на камеру видеорегистратора

Момент ДТП в Тукаевском районе попал на камеру автомобильного видеорегистратора. Видеозапись опубликована в телеграм-канале прокуратуры района.

Трагедия произошла сегодня на трассе М7 «Волга». По предварительным данным, 67-летний водитель за рулем Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью». Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок. Позднее стало известно, что водитель легковушки скончался. По факту ДТП прокуратура района начала проверку.