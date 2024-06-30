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Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Тукаевском районе РТ
На трассе М7 «Волга» в Тукаевском районе столкнулись Hyundai Solaris и «ГАЗель». В результате столкновения пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок, прокуратура начала проверку. Об этом «Татар-информу» сообщил прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев.
По предварительным данным, 67-летний водитель за рулем Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью».
Водитель и пассажирка «ГАЗели» не получили серьезных травм.
Организована проверка. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщили в прокуратуре.
Фото: пресс-служба прокуратуры Тукаевского района РТ
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