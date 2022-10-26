Момент смертельного ДТП с легковушкой и автобусом в Елабуге попал на видео
На камеру видеонаблюдения попал момент страшного ДТП с автобусом и легковушкой в Елабуге.
На кадрах, размещенный республиканской Госавтоинспекцией, видно, как синяя легковушка обгоняет один автомобиль, но цепляет обочину и ее выкидывает на встречку прямо под автобус.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что утром в Елабуге лоб в лоб столкнулись легковушка Renault и вахтовый автобус. В результате ДТП воитель авто погиб. Кроме того, пострадал один из пассажиров автобуса.