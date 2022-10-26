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Происшествия
26 октября 2022  11:16
Полина Шевчук

Момент смертельного ДТП с легковушкой и автобусом в Елабуге попал на видео

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Момент смертельного ДТП с легковушкой и автобусом в Елабуге попал на видео
фото: республиканская Госавтоинспекция

На камеру видеонаблюдения попал момент страшного ДТП с автобусом и легковушкой в Елабуге.

На кадрах, размещенный республиканской Госавтоинспекцией, видно, как синяя легковушка обгоняет один автомобиль, но цепляет обочину и ее выкидывает на встречку прямо под автобус.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что утром в Елабуге лоб в лоб столкнулись легковушка Renault и вахтовый автобус. В результате ДТП воитель авто погиб. Кроме того, пострадал один из пассажиров автобуса.
 

 

#смертельное дпт татарстан #погиб в дтп
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