Водитель легковушки погиб в ДТП с вахтовым автобусом в Елабуге
Страшная авария произошла сегодня в девятом часу утра в Лазурном переулке в Елабуге.
Как рассказали «Татар-информу» свидетели трагедии, здесь лоб в лоб столкнулись легковушка Renault и вахтовый автобус «Нефаз», который вез сотрудников кафе на работу.
От сильного удара вся передняя часть иномарки превратилась в груду металла. Легковушку откинуло в кювет, а автобус съехал на обочину.
«Водитель иномарки скончался на месте. Кроме того, медики скорой увезли в больницу одного пострадавшего из автобуса», – уточнили свидетели ДТП.