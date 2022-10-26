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Ру Тат
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Происшествия
26 октября 2022  08:54
Полина Шевчук

Водитель легковушки погиб в ДТП с вахтовым автобусом в Елабуге

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Водитель легковушки погиб в ДТП с вахтовым автобусом в Елабуге
фото: очевидцы

Страшная авария произошла сегодня в девятом часу утра в Лазурном переулке в Елабуге.

 

Фото: ©  очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» свидетели трагедии, здесь лоб в лоб столкнулись легковушка Renault и вахтовый автобус «Нефаз», который вез сотрудников кафе на работу.

 

Фото: ©  очевидцы

От сильного удара вся передняя часть иномарки превратилась в груду металла. Легковушку откинуло в кювет, а автобус съехал на обочину.

 

Фото: ©  очевидцы

«Водитель иномарки скончался на месте. Кроме того, медики скорой увезли в больницу одного пострадавшего из автобуса», – уточнили свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы


 

#смертельное дтп #погиб в дтп
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